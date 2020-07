Επέστρεψε στην «φούσκα» ο Μπέβερλι! (pic)

Ο παίκτης των Κλίπερς είχε αποχωρήσει από την «φούσκα» εξαιτίας οικογενειακής ανάγκης, αλλά πλέον επέστρεψε. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα μπει στην καραντίνα και θα περιμένει μερικές ημέρες, μέχρι να ενωθεί ξανά με τους συμπαίκτες του. Σίγουρα η επιστροφή του Μπέβερλι είναι μια... ανάσα για την ομάδα του Λος Άντζελες, που μετρά αρκετές απώλειες στο Ορλάντο.

Clippers guard Patrick Beverley has returned to the Orlando bubble after leaving for a family emergency on Tuesday, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2020