Ο Πατ Κόνατον βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες θετικός στον κορονοϊό και αυτός ήταν ο λόγος που δεν ταξίδεψε με την αποστολή των Μπακς στο Ορλάντο.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον ιό και πήρε το αεροπλάνο με προορισμό την Φλόριντα και την «φούσκα».

Ο Κόνατον θα μείνει σε ολιγοήμερη καραντίνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Getting the band back together.

@pconnaughton pic.twitter.com/bJa65ugsDT

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 26, 2020