Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φορά στο δάχτυλο ένα μικρό ύφασμα στο οποίο αναγράφεται πάνω ο αριθμός 24.

Με αυτόν τον τρόπο ο σταρ των Λέικερς τιμά τον Κόμπι Μπράιαντ.

Πρόσφατα ο ΛεΜπρόν είχε δηλώσει πως δεν περνά μέρα που να μην σκεφτεί τον Κόμπι και την κόρη του Τζίτζι.

LeBron is still wearing a 24 band on his finger pic.twitter.com/3GSZdl4NYJ

— ESPN (@espn) July 25, 2020