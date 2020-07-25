Με ανάποδο κάρφωμα απέναντι στον Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε ο Τζαβέιλ ΜακΓκι κόντρα στους Μάτζικ.
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Ο Τζαβέιλ ΜακΓκι... κέρασε ένα πόστερ τον Φουρνιέ στο ματς των Λέικερς με τους Μάτζικ.
Με ανάποδο κάρφωμα απέναντι στον Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε ο Τζαβέιλ ΜακΓκι κόντρα στους Μάτζικ.
Δείτε την εντυπωσιακή πτήση του ψηλού των Λέικερς!
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