ΜακΚό: Έχει όσα πρωταθλήματα ο ΛεΜπρόν με 9.894 λεπτά λιγότερα στα playoffs (pic)

Δίχως αμφιβολία ο Πάτρικ ΜακΚό είναι ο άνθρωπος που ξέρει να βρίσκεται στη σωστή ομάδα τη σωστή στιγμή για να πάρει τον τίτλο.

Ο 24χρονος γκαρντ μετρά 3 σερί πρωταθλήματα (με Ουόριορς το 2017 και το 2018, ενώ πήρε με τους Ράπτορς εκείνο του 2019).

Ο ΜακΚό έχει καταφέρει να πανηγυρίσει τον ίδιο αριθμό πρωταθλημάτων με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (3), έχοντας παίξει 9.804 λεπτά λιγότερα στην postseason.

Ένα περίεργο στατιστικό από το NBA Buzz

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) July 25, 2020