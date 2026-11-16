Ράπτορς - Νικς 108-112 (παρ.): Πέρασαν από τον Καναδά οι Πρωταθλητές

Γιώργος Σακελλάρης
Ράπτορς - Νικς 108-112 (παρ.): Πέρασαν από τον Καναδά οι Πρωταθλητές
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Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαμψαν την αντίσταση των Τορόντο Ράπτορς στην παράταση με 112-108 και πέτυχαν την έβδομη νίκη τους στο NBA.

Οι Νιου Γιορκ Νικς (7-6)... ίδρωσαν αλλά νίκησαν τους Τορόντο Ράπτορς (5-8) με 112-108 (παρ.) στον Καναδά, έχοντας πληθωρική παρουσία στην επίθεση. Για τους Πρωταθλητές, ξεχώρισε η τετράδα Τάουνς (28 πόντους, 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, double - double), Μπράνσον (28 πόντους, 1 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Σάμετ (23 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Ανουνόμπι (21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Το ματς είχε αρκετές διακυμάνσεις αλλά καμία ομάδα δεν άφηνε την άλλη να ξεφύγει και έτσι οδηγήθηκε στο extra πεντάλεπτο, όπου οι Νεοϋορκέζοι με πιο ψύχραιμες επιλογές... χαμογέλασαν τελευταίοι.

Για τους Καναδούς, ο Μπαρνς ήταν το «πρώτο βιολί», σημειώνοντας 30 πόντους, ενώ μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

 

Τα δωδεκάλεπτα: 17-23, 43-47, 74-67, 95-95, 108-112

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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