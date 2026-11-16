Ράπτορς - Νικς 108-112 (παρ.): Πέρασαν από τον Καναδά οι Πρωταθλητές
Οι Νιου Γιορκ Νικς (7-6)... ίδρωσαν αλλά νίκησαν τους Τορόντο Ράπτορς (5-8) με 112-108 (παρ.) στον Καναδά, έχοντας πληθωρική παρουσία στην επίθεση. Για τους Πρωταθλητές, ξεχώρισε η τετράδα Τάουνς (28 πόντους, 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, double - double), Μπράνσον (28 πόντους, 1 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Σάμετ (23 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Ανουνόμπι (21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ).
Το ματς είχε αρκετές διακυμάνσεις αλλά καμία ομάδα δεν άφηνε την άλλη να ξεφύγει και έτσι οδηγήθηκε στο extra πεντάλεπτο, όπου οι Νεοϋορκέζοι με πιο ψύχραιμες επιλογές... χαμογέλασαν τελευταίοι.
ROAD DUB 😤 https://t.co/27UZHWeDFe— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 16, 2026
Για τους Καναδούς, ο Μπαρνς ήταν το «πρώτο βιολί», σημειώνοντας 30 πόντους, ενώ μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 17-23, 43-47, 74-67, 95-95, 108-112
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