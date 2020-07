Είχε προειδοποιήσει και το έκανε: Ο Σίμονς σουτάρει τρίποντα δίχως δισταγμό! (vids)

Όλο το περασμένο διάστημα της προετοιμασίας ο Μπεν Σίμονς συζητούσε για την διάθεση του να σουτάρει παραπάνω τρίποντα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο παίκτης των Σίξερς έχει ευστοχήσει σε μόλις 2 τρίποντα σε όλη την καριέρα του και συχνά γίνεται αντικείμενο κριτικής το συγκεκριμένο θέμα.

Αυτό θέλει να το αλλάξει πάντως και δουλεύει πολύ σκληρά. Στο πρώτο παιχνίδι από την επιστροφή του ΝΒΑ, κόντρα στους Γκρίζλις, σούταρε με σιγουριά και μάλιστα ευστόχησε, σε ένα σουτ που πανηγυρίστηκε απ' όλους. Πάντως, αυτή είναι και η πρώτη φορά που έπαιξε και ως 4άρι, με την Φιλαντέλφια να δοκιμάζει και νέα πράγματα, ώστε να αλλάξει την μέτρια χρονιά που είχε μέχρι την διακοπή.

Rumor has it they can hear the screams from Philly all the way in Orlando.

BEN SIMMONS WITH THE THREE, Y'ALL. pic.twitter.com/TTzyUD9awP

