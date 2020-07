Ο Ρίβερς αποχώρησε από την «φούσκα»

Ο Όστιν Ρίβερς αποχώρησε εσπευσμένα από το Ορλάντο λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού προβλήματος.

Οι Ρόκετς φυσικά και αμέσως σεβάστηκαν το πρόβλημα και του έδωσαν άδεια χωρίς να ενημερώσουν με λεπτομέρειες.

Ο Ρίβερς θα επιστρέψει τις επόμενες μέρες, αλλά σίγουρα θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια των Ρόκετς στην επανεκκίνηση της φετινής σεζόν.

Rockets guard Austin Rivers has left the Orlando bubble due to an urgent family matter, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2020