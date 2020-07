Οι Λέικερς δίνουν φιλικό με τους Μάβερικς, στην επιστροφή τους στη δράση μετά τον κορονοϊό. Ο ΛεΜπρόν έχει... κέφια και το δείχνει με την πρώτη ευκαιρία.

Όταν βρήκε ανοιχτό γήπεδο δεν γινόταν να μην χαρίσει μια τέτοια φάση:

LeBron in the open court >>>> (via @Lakers) pic.twitter.com/52yYhWjmoQ

— SLAM (@SLAMonline) July 24, 2020