Ο Γκρεγκ Πόποβιτς ανέκαθεν έδινε χώρο στους συνεργάτες του, ειδικά σε summer leagues του Λας Βέγκας.

Στην φιλική αναμέτρηση των Σπερς με τους Μπακς ο Πόποβιτς εμφανίστηκε με μάσκα και κάθισε πίσω από τον πάγκο αφού έδωσε τα ηνία της ομάδας στην Μπέκι Χάμον.

Ενδεχομένως να επαναληφθεί το σκηνικό και στα δύο επόμενα φιλικά της ομάδας του Σαν Αντόνιο.

Becky Hammon coaching the Spurs today with Pop on the bench pic.twitter.com/ksSADvzrCA

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 23, 2020