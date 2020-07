ΝΒΑ: Το «Black Lives Matter» στο γήπεδο του restart (vid)

Το ΝΒΑ συνεχίζει να στέλνει μηνύματα κατά του ρατσισμού και του μίσους.

Στο γήπεδο που θα γίνουν τα ματς της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη στο restart, θα υπάρχει γραμμένο στο παρκέ και το Black Lives Matter.

Επιπλέον ορισμένοι παίκτες έχουν επιλέξει να φορούν ένα κοινωνικό μήνυμα στο πίσω μέρος της φανέλας τους στους αγώνες.

O δημοσιογράφος Chris Mannix έκανε τη βόλτα του στο παρκέ και έδειξε στον κόσμο το γήπεδο, όπου θα διεξαχθούν τα ματς.

At center court, along the scorers table. More at IG: sichrismannix pic.twitter.com/Mc3c82qpV9

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) July 21, 2020