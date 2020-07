Μάτζικ Τζόνσον: «Χωρίς αμφιβολία ο ΛεΜπρόν είναι ο φετινός MVP»

Ο Μάτζικ Τζόνσον πήρε θέση για το βραβείο του MVP και πήρε θέση όπως ήταν λογικό υπέρ του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αμφότερους τους ενώνει η φανέλα των Λέικερς με τοn Μάτζικ να λέει πως, «Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ξεκάθαρα o MVP της σεζόν. Έχει σχεδόν μέσο όρο triple double με 25 πόντους, 10 ασίστ και ουσιαστικά 8 ριμπάουντ σε κάθε ματς. Η άμυνα του είναι απίστευτη και δεν έχει υπάρχει μεγαλύτερος ηγέτης στον αθλητισμό».

Από εκεί και πέρα τα άλλα βραβεία του ΝΒΑ τα έδωσε ακολούθως...

Rookie της χρονιάς = Τζα Μοράντ (Γκρίζλις)

Αμυντικός της χρονιάς = Άντονι Ντέιβις (Λέικερς)

Προπονητής της χρονιάς = Τέιλορ Τζένκινς (Γκρίζλις)

Πιο βελτιωμένος παίκτης = Μπράντον Ίνγκραμ (Πέλικανς)

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 21, 2020