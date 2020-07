Oι Μπακς στηρίζουν πάρα πολλά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει restart και στοχεύουν στον τίτλο στο... τέλος του δρόμου.

Ο προπονητής των... ελαφιών, Μάικ Μπουντελχόζερ μίλησε για τον τρόπο που θα χρησιμοποίησει τον Greek Freak στα φιλικά πριν το restart

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον Γιάννη και τα όσα κάνει στα διπλά της ομάδας. Αν τα πράγματα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, είμαι σίγουρος πως θα είναι ένας από εκείνους που θα παίξουν λιγότερο ή όχι σε όλο το ματς. Προσπαθούμε να το βρούμε. Θα παίξει σίγουρα κόντρα στο Σαν Αντόνιο και μετά θα πρέπει να δουμε πως θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα 2», ήταν τα λόγια του.

Το Μιλγουόκι θα κοντραριστεί σε φιλικό με το Σαν Αντόνιο την Πέμπτη. Αυτό το ματς (40λεπτο) θα είναι και το πρώτο από τις 9 Μάρτη και την μάχη κόντρα στους Νάγκετς, όπου 7 παίκτες του rotation της ομάδας δεν πάτησαν παρκέ.

