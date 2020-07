Πόποβιτς: «Φοράω την μάσκα μου συνέχεια, δεν θέλω να πεθάνω» (vid)

Γι' αυτό όπως δήλωσε στο «ΝΒΑ ΟΝ ΤΝΤ» φοράει την μάσκα του συνέχεια μέσα στην «φούσκα» του Ορλάντο.

«Δεν θέλω να πεθάνω. Φοράω την μάσκα μου όλη την ώρα. Την έβγαλα μόνο τώρα για να μιλήσω σε εσάς. Επιβάλλεται από τον καθένα μας που είναι λίγο μεγαλύτερος να το πάρει πολύ σοβαρά. Όταν φοράω την μάσκα στην προπόνηση, την βγάζω μόνο όταν θέλω να πω κάτι», είπε ο 71χρονος προπονητής των Σπερς.

Μάλιστα, τα βλέμματα τράβηξε και το t-shirt που φόρεσε για την συνέντευξη, το οποίο έλεγε «Ψήφισε, η ζωή σου εξαρτάται από αυτό».

“It behooves each of us who might be a little bit older to take it very seriously.”

