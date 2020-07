Ο Σλοβένος γκαρντ βλέπει το καλάθι σαν «βαρέλι» με το ένα πετυχημένο τρίποντο να διαδέχεται το άλλο!

Το βίντεο πρόλαβε να «πιάσει» πέντε σερί τρίποντα του Ντόντσιτς κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης των Μάβεβρικς.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Watching this on loop for the rest of the day pic.twitter.com/oc3FZIlL8u

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 19, 2020