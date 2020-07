Αρκετός κόσμος έχει τοποθετηθεί για τον χαρακτήρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξεχωρίζοντας πόσο ταπεινός είναι.

Σειρά πήρε και ο συμπαίκτης του στους Μπακς, Φρανκ Μέισον που έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο ξεχωριστός άνθρωπος είναι ο Greek Freak.

«Ο πιο ταπεινός superstar που έχω συνεργαστεί. Γιάννης Αντετοκούνμπο», έγραψε στο twitter.

The most humble superstar I’ve ever been around @Giannis_An34

— Frank Mason (@FrankMason0) July 19, 2020