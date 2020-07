ΝΒΑ: Οι διεκδικητές του... θρόνου! (infographic & poll)

H αλήθεια είναι πως μας έλειψε πάρα πολύ. Ο κόσμος έκανε υπομονή και τελικά το ΝΒΑ επιστρέφει στη δράση.

Το restart γίνεται στη.. φούσκα του Ορλάντο και στο τέλος του δρόμου, θα έχουμε τον νέο πρωταθλητή.

Μια σεζόν με πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, που όμως θα ολοκληρωθεί σε αντίθεση με ότι έγινε σε άλλες χώρες.

Το gazzetta. gr ξεχώρισε τις 8 επικρατέστερες ομάδες για πρωτάθλημα και σας τις παρουσιάζει. Μια πρόβλεψη που φυσικά κρύβει πολλές παγίδες, αφού ουδείς γνωρίζει σε τι κατάσταση θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά από την μεγάλη απραξία που έφερε η πανδημία του κορονοϊού.

*Tα στατιστικά για Λέικερς και Κλιπερς είναι πριν το μεταξύ τους ματς που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Λέικερς

Αγνοούν την κορυφή του ΝΒΑ, τότε που στην ομάδα ήταν ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ και τους οδήγησε στον τίτλο, το 2010. Οι λιμνάνθρωποι είναι ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση και θέλουν να το αφιερώσουν στον αδικοχαμένο Black Mamba. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα 35 του δείχνει ανανεωμένος και έτοιμος για πάρει ακόμα και το βραβείο του MVP, ενώ ο Άντονι Ντέιβις για πρώτη φορά στην καριέρα του βρίσκεται σε ομάδα που έχει πιθανότητες για τίτλο. Οι 2 ηγέτες των Λέικερς είναι και τα δυνατά χαρτιά του Βόγκελ στον δρόμο για τον τιτλο. Η ομάδα του Λος Άντζελες περιμένει πως και πως τον Ραζόν Ρόντο να επιστρέψει στη δράση στα playoffs, ενώ μπάλωσε την τρύπα που άφησε ο Μπράντλεί, με την απόκτηση του Τζέι Αρ Σμιθ.

Κλίπερς

Το θέλουν πολύ οι Κλίπερς. Ψάχνουν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους και για αυτό τον λόγο, το καλοκαίρι που μας πέρασε έφεραν στο LA, τόσο τον Καουάι Λέοναρντ όσο και τον Πολ Τζορτζ. Ο Ντοκ Ρίβερς έχει στα χέρια του μια ομάδα που έχει ως στόχο τον τίτλο και θα είναι αποτυχία να μην τον πάρει. Ελάχιστες φορές έπαιξαν όλοι μαζί κατά τη διάρκεια της regular season, ενώ... μισοί εμφανίστηκαν και στα φιλικά. Eκτός των PG13 και Klaw, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι Πατ Μπέβερλι, Λου Ουίλιαμς, Μοντρέζλ Χάρελ, Μάρκους Μόρις και Ίβιτσα Ζούμπατς που συνθέτουν ένα φοβερό supporting cast.

Ροκετς

Δεν είναι στην κατηγορία των Λέικερς, των Κλίπερς και των Μπακς οι Ρόκετς, ωστόσο κάθε χρόνο γλυκοκοιτάζουν τον τίτλο. Φέτος προχώρησαν σε ένα νέο εγχείρημα, θέλοντας να φέρουν την επανάσταση στο μπάσκετ. Παίζουν χωρίς καθαρό σέντερ και ο ψηλότερος της ομάδας τους, είναι ο small forward, Ρόμπερτ Κόβινγκτον. Με αυτόν τον τρόπο θα επιδιώξουν μέσω των Χάρντεν και Ουέστμπρουκ, να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τους ανοιχτούς χώρους που θα βρουν στη ρακέτα. Μια ομάδα που θα στηριχτεί για ακόμη μια φορά στο τρίποντο της.

Μπακς

Πέρυσι έφτασαν οι Μπακς κοντά στους τελικούς, όμως οι Ράπτορς μετέτρεψαν το 2-0 σε 2-4 και στη συνέχεια πήραν το πρωτάθλημα κόντρα στους Ουόριορς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διανύει ακόμα μια εκπληκτική σεζόν και θα παλέψει με τον ΛεΜπρόν για το βραβείο του MVP. Tα ελάφια είναι η ομάδα με το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα και πριν την διακοπή λόγω κορονοϊού, έδειχναν να έχουν πάρει φορά για να μπουν φουριόζοι στα playoffs. Κλειδί το κατά πόσο θα βοηθήσουν οι υπόλοιποι παίκτες πρώτης γραμμής (Μίντλετον, Μπλέντσο, Λόπεζ) τον Greek Freak στα δύσκολα ματς της postseason σε κάτι που έχει αμφιβολία και ο θρύλος των Μπουλς, Σκότι Πίπεν. Tα... ελάφια έχουν και την κορυφαία επίθεση στο ΝΒΑ με 118.6 πόντους ανά ματς όπως μπορείτε να δείτε στα infographics του sofascore που ακολουθούν.

Σέλτικς

Η άνοδος του Τζέισον Τέιτουμ κάνει τους Σέλτικς να αισιοδοξούν ενόψει playoffs. Φέτος ο Τζέισον παίζει σαν superstar, ενώ δίπλα του έχει ένα ικανότατο ρόστερ (Κέμπα Ουόκερ, Τζέιλεν Μπράουν, Μάρκους Σμαρτ, Γκόρντον Χέιγουορντ) ειδικά στην περιφέρεια. Ο Μπράντ Στίβενς συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση στην άκρη του πάγκου και ξέρει πολύ καλά την ομάδα, μαθαίνοντας και από τα λάθη του παρελθόντος σε μεγάλα ματς των playoffs. Σίγουρα υστερούν λίγο στη θέση του βασικού σέντερ (Τάις) σε σχέση με άλλους διεκδικητές, ενώ θα πρέπει να συνεισφέρει πολύ και ο Ενές Καντέρ. Μόνο οι Ράπτορς έχουν καλύτερη άμυνα από τους Κέλτες, οι οποίοι μετρούν 106.8 παθητικό μ.ο ανά ματς.

Ράπτορς

Πολύ τους υποτίμησαν στο ξεκίνημα της σεζόν, θεωρώντας πως μετά την αποχώρηση των Καουάι Λέοναρντ και Ντάνι Γκριν, θα παρουσιαστούν πολύ χειρότεροι. Όμως το Τορόντο διέψευσε πολύ κόσμο και κάνει ακόμα μια σούπερ σεζόν, η οποία θα του εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας για τον πρώτο γύρο των playoffs. Ο Πασκάλ Σιάκαμ δεν σταματά να βελτιώνεται και πλέον είναι all star, ενώ πάντα υπάρχει η σταθερά που ακούει στο όνομα Κάιλ Λάουρι. Η εμπειρία του θα παίξει σημαντικό ρόλο στην postseason. Μαζί του στην περιφέρεια ο τριποντέρ ΦανΦλίτ, ενώ στη ρακέτα θα δώσουν μάχες οι Γκασόλ (στεγνός πια) και Ιμπάκα. Οι Καναδοί έχουν την καλύτερη άμυνα στη λίγκα, αφού δέχονται 106.5 πόντους ανά παιχνίδι.

Xιτ

Όταν έχεις τον Πατ Ράιλι να κάνει κουμάντο, σίγουρα μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Οι Χιτ δεν βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με Λέικερς, Κλίπερς και Μπακς, ωστόσο αποτελούν μια φρέσκια ομάδα, όμορφη στο μάτι που με λίγη τύχη, μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Ηγέτης είναι ο φοβερός two way player, Τζίμι Μπάτλερ, ενώ η αποκάλυψη της φετινής σεζόν ακούει στο όνομα Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο ψηλός του Μαϊάμι εκτοξεύτηκε και έγινε All Star. Φυσικά σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας έχουν οι Τάιλερ Χίρο και Κέντρικ Ναν, όπως και ο τρομερός τριποντέρ, Ρόμπινσον. Μην ξεχνάτε πως αποτελούν τον κακό δαίμονα για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που μπορεί να κρίνει πολλά στην μάχη της postseason.

Σίξερς

Αρκετοί τους τοποθετούσαν ακόμα και για πρωτάθλημα στο ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο οι Σίξερς είναι μια ομάδα με πολλά σκαμπανεβάσματα. Ο υγιής Εμπίντ είναι κυρίαρχος, όμως όταν λείπει η ομάδα χάνει ένα μεγάλο μέρος της δύναμης της. Ο Σίμονς θα είναι... κλειδί στα playoffs και ένα μεγάλο μειονέκτημα του είναι πως δεν απειλεί καθόλου από μακριά. Κομβικό ρόλο θα έχουν και οι Τομπάϊάς Χάρις, αλλά και Αλ Χόρφορντ που θα βοηθήσει πολύ με την εμπειρία του και την ευκολία που απειλεί και από μακριά. Πάντως ο Αλ δεν έχει ταιριάξει στη Φιλαδέλφεια όπως είχε κάνει στη Βοστώνη.

Όπως θα δείτε και στο γράφημα του sofascore που αφορά τις 4 ομάδες που είναι επικρατέστερες για τον τίτλο του πρωταθλητή σύμφωνα με στοιχηματικές, Λέικερς και Μπακς μετρούν 25.9 ασίστ ανά ματς. Αυτό τους τοποθετεί στην 6η θέση ανάμεσα στις ομάδες της λίγκας. Οι Μπακς είναι η κορυφαία ομάδα στην επίθεση με 116.8 πόντους μέσο όρο, ενώ Σέλτικς και Λέικερς βρίσκονται στην 2η και 3η θέση στην άμυνα, δεχόμενες 106.8 και 106.9 πόντους αντίστοιχα. Καλύτερη αμυντική ομάδα οι Ράπτορς.

Loading...