Ο Σίμονς σουτάρει περισσότερο στις προπονήσεις στο Ορλάντο, απ' ότι όλη την σεζόν! (vid)

Πολλοί παίκτες έχουν επιστρέψει διαφορετικοί μετά την διακοπή. Σε αυτούς ανήκει και ο Μπεν Σίμονς που ακούγονται πολλά για την επιστροφή του. Αρχικά, δοκιμάζεται ως power forward στους Σίξερς, ενώ είναι... κοινό μυστικό ότι θέλει να σουτάρει παραπάνω. Ο παίκτης το αποκάλυψε πως θα σουτάρει παραπάνω στην φούσκα, ενώ όποιος τον έχει δει στις προπονήσεις καταλαβαίνει ότι είναι αποφασισμένος.

Σε αυτούς είναι και ο προπονητής του Μπρετ Μπράουν που σχολίασε: «Το σουτ του φαίνεται καλό. Σουτάρει παραπάνω τρίποντα στην προπόνηση τις τελευταίες ημέρες, απ' όσα πιθανότατα έχει στην σεζόν μέχρι τώρα». Το μόνο που μένει είναι να φανεί και στο παρκέ, σε έναν παίκτη που έχει ευστοχήσει σε 2 τρίποντα σε όλη την καριέρα του.

"His three-point shot is looking good. He shot more threes in practice the last few days than he might have for almost half of a season."

Brett Brown sees a lot of positives from Ben Simmons as the Sixers practice in Orlando. pic.twitter.com/MWM7EAqPL0

