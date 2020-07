ΝΒΑ: Τα βραβεία της χρονιάς θα υπολογιστούν με βάση τι έχει γίνει μέχρι 11/03 (pic)

Για την ακρίβεια, ο «τερματισμός» ήταν στις 11 Μαρτίου, όταν και σταμάτησε η σεζόν στην κορυφαία λίγκα, εξαιτίας του κορονοϊού. Μέχρι τότε θα υπολογιστούν τα βραβεία της χρονιάς, βάση των αποτελεσμάτων των ομάδων και της επίδοσης των παικτών.

The NBA’s annual performance awards (MVP, Rookie of Year, Sixth Man, Defensive Player, Coach of Year, etc.) will be based upon regular season through March 11, when the season suspended, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2020