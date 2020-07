Θα μπορούσαν να είναι και αδέρφια. Για την ακρίβεια δίδυμα! Όμως, δεν είναι...

Παρόλα αυτά, είναι κι οι δύο γνωστές προσωπικότητες του αθλητισμού στις ΗΠΑ και κάθε λίγο και λιγάκι ο κόσμος κάνει πλάκα για το πόσο πολύ μοιάζουν, ενώ αρκετά δημοσιεύματα σημειώνουν ότι «τους χώρισαν στη γέννα»!

Κι αν δείτε τις φωτογραφίες, θα καταλάβετε, αφού η ομοιότητα του Γιόνας Βαλαντσιούνας με τον πρωταθλητή του NFL το 2019 και παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, είναι εκπληκτική!

Has anyone ever seen Jonas Valanciunas and Travis Kelce in the same room? pic.twitter.com/miZRKBobEd

— Jumbotron Life (@JumbotronLife) February 22, 2020