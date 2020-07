Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός «μάθε τέχνη και άσε την και αν πεινάσεις πιάσε την» αλλά δεν ξέρουμε αν... πεινάσει ποτέ ο Ντόντσιτς για να το ρίξει στο American Football.

Πάντως έχει άψογο στυλ και κάλλιστα θα μπορούσε να δοκιμάσει ως quarterback! Μάλιστα οι Μάβερικς υπέβαλαν το σχετικό ερώτημα στην ομάδα του NFL στο Ντάλας και δη στους Κάουμποϊς.

A man of many talents How’d he do, @dallascowboys? #MFFL pic.twitter.com/TCfqxlcoIt

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 15, 2020