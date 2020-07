Ο Μπάτλερ δεν θα έχει ούτε μήνυμα ούτε όνομα στη φανέλα του! (vid)

Οι περισσότεροι παίκτες του NBA θα επιλέξουν ένα από τα μηνύματα που έχει προτείνει η Λίγκα για να περάσουν κοινωνικό μήνυμα.

Κάποιοι άλλοι απλά θα έχουν το όνομά τους πίσω διότι δεν τους εκφράζει κάποιο από τα προεπιλεγμένα μηνύματα.

Ο Τζίμι Μπάτλερ αποφάσισε να μην βάλει τίποτα και να έχει κενό.

Ο γκαρντ των Χιτ ανέφερε πως, «αποφάσισα να μην έχω ούτε κάποιο μήνυμα ούτε το επίθετο μου. Σέβομαι την Λίγκα αλλά με να μην βάλω τίποτα γυρίζω πίσω στο ποιος ήμουν κάποτε και ποιος είμαι τώρα. Δεν διαφέρω από κανέναν άλλον ανεξαρτήτως χρώματος. Αυτό είναι το μήνυμά μου».

Jimmy Butler says he won’t wear anything on the back of his jersey. Not even his name. Wants it blank as his own social justice message. He feels like it represents who he would be if he weren’t a basketball player. pic.twitter.com/2I4vJUpL7x

