Λεμπρόν, Ντέιβις, Κουκ έπαιξαν online 2Κ20 και προκάλεσαν πανικό! (vid)

Οι Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Κουίν Κουκ θέλησαν να παίξουν online 2K20 κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη «φούσκα» του Ορλάντο και προκάλεσαν πραγματικό... πανικό!

Είτε έπαιζαν μπάσκετ σε εξωτερικό χώρο, είτε μέσω της κονσόλας τους, το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο! Προσέλκυσαν όλον τον κόσμο δίπλα τους! Ο Κουκ ανέβασε ένα βίντεο από την online παρουσία τους και όλη η «neighborhood» του 2Κ20 ακολουθούσε τα βήματά τους!

LeBron, AD and Quinn Cook got on 2K tonight and everyone started following them



(via @QCook323) pic.twitter.com/wdo39tMpoJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020