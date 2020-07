«Ήμουν ασεβής κι έκανα ένα λάθος που μετανιώνω. Ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο που εκφράστηκα και θα επικοινωνήσω άμεσα με τον γερουσιαστή Χιούλεϊ για να απολογηθώ. Πρέπει επίσης να απολογηθώ στους συναδέλφους μου στο "ESPN", επειδή ξέρω πως οι πράξεις μου ήταν ανεπίτρεπτες και δεν πρέπει να εκφράζουν κανέναν από αυτούς».

Αυτό το μήνυμα υπάρχει στο twitter του Έιντριαν Βοϊναρόφκσι. Ενός δημοσιογράφου έγκυρου κι έγκριτου, που σε κάθε free agency ο κόσμος περιμένει να δει τι θα «τουϊτάρει», για να μάθει πού έρχεται η μεγάλη... βόμβα στην κορυφαία λίγκα.

Τώρα, όμως, την έριξε... μόνος του. Τι είχε συμβεί, για να απολογηθεί;

Ο εν λόγω δημοσιογράφος έστειλε ένα «χυδαίο», όπως αποκαλούν τα media των ΗΠΑ, e-mail στον γερουσιαστή του Μιζούρι, Τζος Χιούλεϊ. Και τι έλεγε αυτό; Μόνο δύο λέξεις. «F*** you».

Την Παρασκευή, ο Χιούλεϊ είχε στείλει ένα γράμμα στον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, και τον ρωτούσε γιατί το ΝΒΑ δεν επέτρεψε μηνύματα στις φανέλες των παικτών, όπως τα «Support Our Troops» και «Back the Blue». Πρόκειται για συνθήματα που στηρίζουν στρατεύματα και την επιβολή του νόμου. Στο γράμμα ακόμη ζητούσε να μάθει για τη σχέση που υπάρχει τώρα με την Κίνα.

If @NBA is going to put social cause statements on uniforms, why not “Support our Troops” or “Back the Blue”? Or given how much $$ @nba makes in #China, how about “Free Hong Kong”! Today I wrote to Adam Silver to ask for answers pic.twitter.com/PthYR4OxmE

— Josh Hawley (@HawleyMO) July 10, 2020