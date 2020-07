Ραζόν Ρόντο: Δεν τού άρεσε το πολυτελές δωμάτιο κι «έφαγε» κράξιμο (pics)

Ο παίκτης των Λέικερς έφτασε στην «Disney World» με την ομάδα του και μόλις μπήκε στο δωμάτιό του, αντίκρισε μια εικόνα που - πιθανώς - δεν τού άρεσε.

Κι αυτό, διότι φάνηκε από ανάρτησή του να μην είναι ικανοποιημένος από το δωμάτιο, αφού στην φωτογραφία που ανέβασε έγραψε «Motel 6» - που δείχνει την πολύ κακή ποιότητα - και έβαλε ένα emoji με το μεσαίο δάχτυλο ψηλά, κάνοντας ταγκ το ΝΒΑ.

Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral και ο ίδιος «έφαγε» κράξιμο από τους χρήστες twitter, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα εκεί έξω και αυτός γκρινιάζει για ένα καλό δωμάτιο. By the way, οι Λέικερς έχουν τα καλύτερα δωμάτια μέχρι στιγμής στην «Disney World», σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ.

Κανείς δεν ξέρει αν μπορεί να ήθελε και να «πειράξει» όσους παραπονιούνται για τα δικά τους δωμάτια, ωστόσο ακόμα και κάποιοι τίτλοι σε άρθρα των ΗΠΑ δεν ήταν και οι καλύτεροι, αφού έλεγαν «ο Rondo παραμένει ο χειρότερος παίκτης στο ΝΒΑ», «ο Rondo είναι αναστατωμένος με το δωμάτιό του» ή «ο Rondo αηδιασμένος επειδή οι Lakers είναι αναγκασμένοι να μείνουν σε ένα "Motel 6"».

Yo @RajonRondo this room is nicer than your jumpshot. What are you complaining about — Luke Sommers (@luke8132) July 9, 2020

millionaires crying like babies over a perfectly fine hotel room lmao — (@hasnohoes) July 9, 2020

dude clearly has never been inside of a motel 6 — Aiyuk Fan Account (@Sports4T) July 9, 2020

Oh my God! Hopefully he’ll be okay. That looks like torture.. — Jake Adkins (@jakefromky) July 9, 2020

Bruh be grateful, stop whining, people literally losing their jobs around the country/world, but you complaining about a Hotel room — KARANV1R 2ANDHU (@KurrySauce94) July 9, 2020

These guys have been rich for way too long. That’s a pretty top notch room! — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) July 9, 2020

I’m convinced Rondo has never once been happy — reid (@ReidAldridge15) July 9, 2020

Looks like a normal hotel room??? — hunter (@Huntrelol) July 9, 2020