Με φούτερ του Ντιουκ έφτασε στο Ορλάντο ο Ζάιον Ουίλιαμσον (pic)

Ο νεαρός ρούκι των Πέλικανς, έγινε ντραφτ το περασμένο καλοκαίρι στο ΝΒΑ και είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες της λίγκας. Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης θα έχει την ευκαιρία της στο Ορλάντο, να διεκδικήσει μια θέση στα playoffs και ο Ζάιον Ουίλιαμσον έφτασε εκεί τραβώντας τα βλέμματα.

Ο Ζάιον δεν επέλεξε να φορέσει την φόρμα της ομάδας του, αλλά προτίμησε ένα φούτερ του κολεγίου του, του Ντιουκ, με το οποίο έκανε γνωστό το όνομα του και όπως φαίνεται είναι βαθιά δεμένος.

86 degrees in Orlando today isn’t gonna stop Z from rocking the elite hoodie on day one @Zionwilliamson #DukeintheNBA

@PelicansNBA pic.twitter.com/cjBvXmrTsX

— Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) July 9, 2020