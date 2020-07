Ο θάνατος του «Black Mamba» και της κόρης του Τζιάνα συγκλόνισε όλο τον κόσμο, ενώ ιδιαίτερο αντίκτυπο είχε αυτό στον πρώην συμπαίκτη του στους Λέικερς, Πάου Γκασόλ.

Ο Ισπανός φόργουορντ και η σύζυγός του, Κατ, στέκονται έκτοτε στο πλευρό της οικογένειας του Κόμπι και δείχνουν με κάθε τρόπο πως είναι κοντά στη Βανέσα και στις τρεις της κόρες, Νατάλια, Μπιάνκα και Κάπρι.

Η χήρα του Κόμπι δημοσίευσε τώρα φωτογραφίες στο προφίλ της, όπου ο 40χρονος παίκτης περνά χρόνο με τις κόρες της και τού ευχήθηκαν χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του.

Και η φωτογραφία με το χαμόγελο της μικρότερης, της Κάπρι, θα σου «λιώσει» την καρδιά!

Pau Gasol spending time with Kobe’s daughters is so heartwarming pic.twitter.com/OU1fcB7L8j

— Chris Montano (@gswchris) July 7, 2020