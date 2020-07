Xιτ - Κορονοϊός: Τρίτος παίκτης θετικός στον ιό! (pic)

Ο Ντέρικ Τζόουνς ήταν ο πρώτος παίκτης των Χιτ που προσβλήθηκε από κορονοϊό, ενώ το δεύτερο θετικό κρούσμα είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν οι εγκαταστάσεις της ομάδας.

Πλέον στο Μαϊάμι βρέθηκε και τρίτος παίκτης θετικός στον covid-19 και πλέον η κατάσταση γίνεται δύσκολη για το σύνολο του Έρικ Σποέλστρα.

Τα ονόματα των 2 παικτών δεν έχουν γίνει γνωστά, όμως σύμφωνα με Μέσο του Μαϊάμι είναι παίκτες του ανήκουν στο rotation της ομάδας.

A third Heat player has tested positive for COVID-19, according to a source. The Miami Herald is not reporting the names of the two players who tested positive in the past few days; both are rotation players.

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) July 4, 2020