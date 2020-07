Είναι ένας εκ των ελάχιστων σταρ του ΝΒΑ που δεν έχουν αλλάξει ομάδα στην καριέρα τους, μένοντας πιστοί εκεί όπου ξεκίνησαν.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ απάντησε στις φήμες που τον σύνδεσαν με Λέικερς και Νίκς με ανάρτηση στο twitter.

Λίλαρντ για Λέικερς: «Τους θέλω στα playoffs, μπορούμε να τους αποκλείσουμε» (pic)

«Η στάση μου δεν έχει αλλάξει. Οι φήμες είναι αποτέλεσμα της πανδημίας και της έλλειψης περιεχομένου», έγραψε ο σταρ του Πόρτλαντ.

Από τους τελευταίους πιστούς στρατιώτες της κορυφαίς λίγκας του πλανήτη.

My stance ain’t changed. This is a result of a pandemic and lack of content lol. https://t.co/cPJp9wqZH3

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 4, 2020