ΛεΜπρόν: Η νέα του βίλα στο Μπέβερλι Χιλς άξιζε $40 εκατομμύρια! (pics)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απολαμβάνει την δόξα και τη φήμη ενός... βασιλιά, ο οποίος πρέπει να έχει και το κατάλληλο «παλάτι»!

Το gazzetta.gr είχε κάνει αφιέρωμα στη βίλα που στεγάζει τον ηγέτη των Λέικερς και την οικογένειά του στο Λος Άντζελες, ωστόσο τώρα ο «King James» έχει ένα νέο ακίνητο στο όνομά του.

Όπως αναφέρει ο Ντάρεν Ρόβελ με πληροφορίες από το «The Real Deal», ο ΛεΜπρόν αγόρασε μια έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς, η οποία έχει πισίνα με δύο μπάνια, γήπεδο τένις, αίθουσα προβολής και επτά τζάκια.

Μάλιστα, η τιμή της την τελευταία φορά έφτανε τα $39 εκατομμύρια δολάρια!

Ο ΛεΜπρόν έχει συμβόλαιο με τους «λιμνανθρώπους» μέχρι το 2022, αλλά μάλλον σκοπεύει να κάτσει περισσότερο εκεί...

LeBron James has purchased a 13,000-sq foot Beverly Hills property with a pool house with two baths, a lighted tennis court, screening room and seven fireplaces, according to @trdny.

The last price it was listed at was $39 million. pic.twitter.com/XxDKzmT7Qu

— Darren Rovell (@darrenrovell) July 3, 2020