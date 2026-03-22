Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβλήθηκε εύκολα 4-0 της Νις εκτός έδρας και ανέβηκε ξανά πρώτη στη βαθμολογία της Ligue 1.

Άμεση ήταν η επάνοδος της Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να νικά εύκολα 4-0 εκτός έδρας τη Νις και να αφήνει στο -1 τη Λανς, που μάλιστα έχει ματς παραπάνω.

Ο Μέντες άνοιξε το σκορ για τους Παριζιάνους με πέναλτι στο 42', ενώ ο Ντουέ διπλασίασε τα τέρματά τους με οβίδα μέσα από την περιοχή στο 49'. Η αποβολή του Ενταγισιμίγιε στο 61' απλούστευσε την αποστολή της Παρί, που ξεχείλωσε το σκορ στο τέλος με Φερνάντεθ (81') και Ζαΐρ-Εμερί (85').

Νωρίτερα, η Οσέρ πήρε βαθιά ανάσα, καθώς επικράτησε 3-0 της Μπρεστ εντός έδρας και εδραιώθηκε στη 16η θέση της βαθμολογίας, στο -5 από τη σωτηρία και στο +5 από τον απευθείας υποβιβασμό. Παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το έκτο μόλις λεπτό λόγω αποβολής του Λεόν, οι Οκό (24', 58') και Ναμάσο (70') έφεραν τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Κριστόφ Πελισιέ, που όσο ζει, ελπίζει για την παραμονή.

Τέλος, η Τουλούζ λύγισε με 1-0 τη Λοριάν χάρη σε γκολ του Έμερσον στο 81' και σκαρφάλωσε ένατη, διατηρώντας ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες της για Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος.