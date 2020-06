Νάγκετς: Έκλεισαν τις εγκαταστάσεις τους μετά από θετικά κρούσματα (pic)

Στις 31 Ιουλίου η κορυφαία λίγκα ετοιμάζεται να κάνει ξανά τζάμπολ, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.

Σχεδόν καθημερινά ανακοινώνονται πως παίκτες από τις ομάδες που θα ταξιδέψουν για το Ορλάντο βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό κι αυτό αυξάνει την ανησυχία, ενώ την ίδια στιγμή σημειώνεται και ρεκόρ κρουσμάτων στη Φλόριντα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και σε συνδυασμό με το γεγονός πως άνθρωποι της ομάδας βρέθηκαν θετικοί, μετά από τεστ που έκαναν, οι Νάγκετς αποφάσισαν να κλείσουν τις εγκαταστάσεις τους, όπως έκανε γνωστό ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN».

«Μετά από τα θετικά τεστ για τον κορονοϊό που βρέθηκαν εντός της ομάδας που θα ταξιδέψει, οι Νάγκετς έκλεισαν τις προπονητικές τους εγκαταστάσεις για πολλές ημέρες. Οι εγκαταστάσεις έκλεισαν για παίκτες κι επιτελείο από το Σάββατο και μπορεί να ανοίξουν μέσα στην εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες που θα γίνουν και τεστ, θα αποφασιστεί πότε θα ανοίξουν ξανά για παίκτες κι επιτελείο», έγραψε στο twitter, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως τα κρούσματα είναι τουλάχιστον τρία.

Next few days of testing will determine when facility re-opens to players and staff in Denver, per sources. https://t.co/y4tT3qgfFz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2020