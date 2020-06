«Νόμιζα ότι 10 σερί τρίποντα ήταν καλό ποσοστό, μέχρι που είδα Κάρι και Τόμπσον» (pic)

Όπως είναι γνωστό, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν ανοίξει τις προπονητικές τους εγκαταστάσεις για ατομικές προπονήσεις και ο Τόσκανο-Άντερσον δεν... πίστευε στα μάτια του όταν είδε τους Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον να κάνουν σουτ.

Πώς αντέδρασε; «Όταν σου δίνεται η ευκαιρία να είσαι δίπλα στους καλύτερους, αμέσως αλλάζει η νοοτροπία σου και ο τρόπος που προσεγγίζεις το παιχνίδι. Νόμιζα ότι το να ευστοχήσεις σε 10 σερί τρίποντα ήταν κάτι το εξαιρετικό. Μέχρι που είδα τους Splash Brothers να σουτάρουν. Μιλάμε για 25-30 τρίποντα στη σειρά!»

Having the opportunity to be around greatness, really changes your whole mindset and approach. I used to think making 10 3’s in a row was elite. Until I got to watch the Splash bro’s get shots up. Let’s talk about 25-30+ in a row. ELITE

