Καντέρ: «Να προστατεύσουμε τους Κούρδους με κάθε κόστος»! (pic)

Σε αντίθεση με τις απόψεις των επικριτών του και εκείνων που τον επιλέγουν για να πωλούν το προφίλ του επαναστάτη με αιτία, ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς είναι ένας βαθιά συνειδητοποιημένος και μεθοδικός τύπος.

Δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική ορθότητα στα λεγόμενά του. Τουναντίον, αγαπάει το μπάσκετ και τη φιλανθρωπία, έκανε πράξη το «αν δεν πιστεύει κανείς σε εσένα, πίστεψε εσύ στον εαυτό σου» και, τα τελευταία χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος για το αυταρχικό καθεστώς του Τούρκου προέδρου!

Ο Καντέρ, λοιπόν στάθηκε στο πλευρό των Κούρδων:

«Μεγάλωσα στην ανατολική Τουρκία, στην πόλη Βαν. Είχα τόσους πολλούς Κούρδους φίλους, από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει! Οι Κούρδοι αδελφοί μου καταπιέζονται και παρενοχλούνται από την τουρκική κυβέρνηση εδώ και χρόνια. Πρέπει να τους προστατεύσουμε με κάθε κόστος»

I grew up in Eastern Turkey, the city of Van.

I had so many Kurdish friends & they are some of the nicest people I know.

My Kurdish brothers & sisters have been oppressed & harassed by the Turkish government for years.

We need to protect them at all costs.#KurdishLivesMatter

