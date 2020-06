Νετς: Παίρνουν τον Τζάστιν Άντερσον (pic)

Ο 33χρονος φόργουορντ έκανε γνωστό στην ομάδα του Μπρούκλιν πως δεν θα συμμετέχει στην επανεκκίνηση της λίγκας, καθώς θέλει να είναι δίπλα στην γιαγιά του και τα τρία του παιδιά.

Οι Νετς, πάντως, κινήθηκαν γρήγορα κι είχαν έτοιμη τη λύση, αφού θα δώσουν συμβόλαιο στον Τζάστιν Άντερσον, όπως ανέφερε ο ατζέντης του, Μαρκ Μπάρτελσταϊν, στο «ESPN».

Ο 26χρονος παίκτης είχε υπογράψει 10ήμερο συμβόλαιο με τους Νετς στις 6 Ιανουαρίου και στις 21 του ίδιου μήνα «μετακόμισε» στη θυγατρική τους, Λονγκ Άιλαντ Νετς.

Free agent Justin Anderson is signing with the Nets, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2020