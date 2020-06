Μέτα Ουόρλντ Πις: Διάλεξε τον GOAT και δεν είναι ο Μάικλ Τζόρνταν! (pic)

Όταν τίθεται το ερώτημα για τον «κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών» συνήθως στο τραπέζι πέφτουν τα ονόματα των Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς και οι... λογομαχίες αρχίζουν και δεν τελειώνουν!

Ο Μέτα Ουόρλντ Πις (ή αλλιώς Μέτα Σάνιφορντ - Άρτεστ, όπως λέγεται με την νέα αλλαγή που έκανε από το 2020), πάντως, δεν επέλεξε μήτε τον έναν, μήτε τον άλλον.

Σε μια λακωνική, αλλά πολύ ξεκάθαρη ανάρτηση στο twitter, ο 40χρονος πρώην φόργουορντ επέλεξε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν!

Ο πρώην σέντερ, που απεβίωσε το 1999 σε ηλικία 63 ετών, κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ δύο φορές, το 1967 με τους Σίξερς και το 1972 με τους Λέικερς, ενώ έχει μείνει στην ιστορία για τους 100 πόντους που πέτυχε στις 2 Μαρτίου το 1962 με την φανέλα των Ουόριορς στη νίκη επί των Νικς (169-147), επίδοση η οποία παραμένει... άπιαστη έως και σήμερα!

Wilt Chamberlain is the greatest basketball player ever

— Metta World Peace (@MettaWorld37) June 28, 2020