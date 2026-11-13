Σίξερς - Ράπτορς 123-112: Δέκατη νίκη στη σεζόν για τη Φιλαδέλφεια
Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς (10-3) έκαμψαν την αντίσταση των Τορόντο Ράπτορς (5-7) με 123-112 παρά την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς και έφτασαν νωρίς - νωρίς σε διψήφιο αριθμό νικών στη σεζόν. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μάξι με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ, Εμπίντ με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και Τζέιλεν Μπράουν με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για τους «Καναδούς», ο Μπάρετ πέτυχε double - double με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
smilin’ from south philly 😁 @Bloom_Energy https://t.co/TRjAEkBkjZ— Philadelphia 76ers (@sixers) November 13, 2026
Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς (9-3) έκαναν «φύλλο και φτερό» τους Ντάλας Μάβερικς (7-5), με το 133-94 να μαρτυρά την τεράστια απόσταση των δύο ομάδων στη χθεσινή αναμέτρηση. Οι Χάιλαντ (24 πόντους, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και Λαμέλο Μπολ (22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ) ξεχώρισαν για τους θριαμβευτές, ενώ από το... ναυάγιο των φιλοξενούμενων διασώθηκε μόνο ο Ρισασέ με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Microsoft might be down, but we’re not. 🤷♂️ https://t.co/PdmVLzsLWK— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 13, 2026
Τέλος, οι Φοίνιξ Σανς (5-6) ζορίστηκαν αλλά υπερκέρασαν το εμπόδιο των Σάρλοτ Χόρνετς (4-8) με 101-96. Κορυφαίος για το franchise της Αριζόνα ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ με 30 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους «πρώτο βιολί» ήταν ο Κόμπι Ουάιτ με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ANOTHER WIN IN THE VALLEY 😤 @match_mortgage | #SunsUp https://t.co/gQcx04Gx4I— Phoenix Suns (@Suns) November 13, 2026
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