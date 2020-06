Σακίλ Ο' Νιλ: Κάρφωσε και έβγαλε τη στεφάνη από την μπασκέτα! (vid)

Ο πρώην σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς διοργάνωσε τον μουσικό του έρανο, μαζί με τον παίκτη του NFL (Tampa Bay Buccaneers), Ρομπ Γκρονκόφσκι, και προσέφερε και στιγμές γέλιου.

Οι δυο τους έπαιξαν και το γνωστό παιχνίδι «HORSE», και όταν ήρθε η σειρά του Σακίλ Ο' Νιλ, κανείς δεν φανταζόταν αυτό που θα ερχόταν!

Ο «Shaq» κάρφωσε με τόση δύναμη, που κατάφερε να βγάλει τη στεφάνη, που... εκσφενδονίστηκε!

Βέβαια, και η μπασκέτα ήταν πολύ... μικρή, για να αντέξει τον 48χρονο πρώην σέντερ, ο οποίος στο τέλος έδειχνε τα μπράτσα του!

Δείτε το φοβερό στιγμιότυπο!

Shaq is playing Gronk in HORSE and just ripped the rim off

(via Medium Rare) pic.twitter.com/iLEiTzwrzK

— SportsCenter (@SportsCenter) June 28, 2020