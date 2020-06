Κάρτερ: Τρομερό video με το πρώτο και το τελευταίο καλάθι του στο ΝΒΑ!

Ο Κάρτερ με επίσημη δήλωση του, έγραψε τους τίτλους τέλους στην τεράστια καριέρα του έπειτα από 22 χρόνια.

Προηγουμένως έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που έπαιξε σε τέσσερις δεκαετίες, αρχίζοντας φυσικά από τα 90s!

Τίμησε και με το παραπάνω τη φανέλα των αγαπημένων του Ράπτορς αλλά και των Νετς, των Σανς, των Μάτζικ, των Μάβερικς, των Γκρίζλις, των Κινγκς και των Χοκς.

Έτσι, λοιπόν το ΝΒΑ δημοσίευσε το πρώτο του καλάθι στις 5 Φεβρουαρίου 1999 και το τελευταίο του στις 11 Μαρτίου 2020!

The first bucket on Feb. 5, 1999 to the last on March 11, 2020!#H15TORY @mrvincecarter15 pic.twitter.com/Ix5DDQ5w9U

— NBA (@NBA) June 27, 2020