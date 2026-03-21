Δριμεία κριτική κατά της Τσάπελ Ρόουν άσκησε ο Ζορζίνιο, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να τα βάζει με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια λόγω της συμπεριφοράς των ανθρώπων της ασφάλειάς της προς την οικογένειά του.

Ο 34χρονος χαφ, που αγωνίζεται πλέον στη Βραζιλία με τη φανέλα της Φλαμένγκο, ανέφερε στα social media πως η σύζυγός του και η 11χρονη κόρη τους βρέθηκαν στο Σάο Πάουλο για το Lollapalooza όπου είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί η τραγουδίστρια, με έναν σεκιουριτά να κάνει έντονη παρατήρηση στο κορίτσι για το γεγονός ότι πλησίασε τη Ρόουν και της χαμογέλασε...

Αναλυτικά όσα έγραψε:

Πέρασα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση με την οικογένειά μου νωρίτερα σήμερα. Η σύζυγός μου βρίσκεται στο Σάο Πάουλο για το Lollapalooza. Σήμερα το πρωί, η κόρη μου ξύπνησε απίστευτα ενθουσιασμένη. Μάλιστα έφτιαξε και ένα πλακάτ γιατί ήταν τόσο χαρούμενη που θα έβλεπε μια καλλιτέχνιδα που θαυμάζει πολύ - ή μάλλον θαύμαζε.



Τυχαία, μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτή την καλλιτέχνιδα. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, η τραγουδίστρια πέρασε από το τραπέζι τους. Η κόρη μου, όπως κάθε παιδί, την αναγνώρισε, ενθουσιάστηκε και απλώς ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήταν όντως εκείνη. Και το χειρότερο είναι ότι δεν την πλησίασε καν. Απλώς πέρασε δίπλα από το τραπέζι της τραγουδίστριας, την κοίταξε για να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνη, χαμογέλασε και γύρισε να καθίσει με τη μαμά της. Δεν είπε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα.



Αυτό που συνέβη μετά ήταν εντελώς δυσανάλογο. Ένας μεγαλόσωμος άνδρας της ασφάλειας ήρθε στο τραπέζι τους ενώ ακόμα έτρωγαν πρωινό και άρχισε να μιλάει με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο τόσο στη σύζυγό μου όσο και στην κόρη μου, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να αφήνει την κόρη μου να «μην δείχνει σεβασμό» ή να «παρενοχλεί» άλλους ανθρώπους.



Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω σε ποιο σημείο το να περνάς απλώς δίπλα από ένα τραπέζι και να κοιτάς αν είναι κάποιος εκεί μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση. Είπε μάλιστα ότι θα κάνει καταγγελία εναντίον τους στο ξενοδοχείο, ενώ η 11χρονη κόρη μου καθόταν εκεί κλαίγοντας. Η κόρη μου ταράχτηκε πάρα πολύ και έκλαψε πολύ. Έχω ζήσει με το ποδόσφαιρο τη δημοσιότητα για πολλά χρόνια και καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνουν ο σεβασμός και τα όρια. Αυτό που έγινε εκεί δεν ήταν αυτό. Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον.

Είναι λυπηρό να βλέπεις τέτοια συμπεριφορά από ανθρώπους που θα έπρεπε να καταλαβαίνουν τη σημασία των θαυμαστών. Στο τέλος της ημέρας, αυτοί είναι που χτίζουν όλα αυτά. Ειλικρινά ελπίζω αυτό να αποτελέσει μια στιγμή προβληματισμού. Κανείς δεν θα έπρεπε να περνάει κάτι τέτοιο, ειδικά όχι ένα παιδί.



Χωρίς τους θαυμαστές σου, δεν θα ήσουν τίποτα. Προς τους θαυμαστές της: Δεν αξίζει την αγάπη σας.