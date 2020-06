Σίγουρα ήθελε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση με αυτόν τον τρόπο. Όλος ο κόσμος θα ήθελε να δει τον απίθανο Βινς Κάρτερ να πει το αντίο μέσα στα παρκέ με τα απίθανα καρφώματα του.

Ο Vinsanity έριξε τους τίτλους τέλους σε μια λαμπρή καριέρα έπειτα από 22 χρόνια καθώς οι Χοκς δεν θα συμμετάσχουν στο τουρνουά των 22 ομάδων της λίγκας για τη συνέχεια της σεζόν στο Ορλάντο.

Ο κορυφαίος dunker ever που μας είχε συνηθίσει σε εξωπραγματικές πτήσεις και... περάσματα πάνω από αντιπάλους (δύσμοιρε Βάις) τελειώνει την καριέρα του στο ΝΒΑ με 16.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ μέσο όρο σε 1.541 ματς..

«Τελείωσα οριστικά το επαγγελματικό μπάσκετ» ήταν η δήλωση του με την οποία έγραψε τους τίτλους τέλους.

Ο Αir Canada έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που έπαιξε σε 4 δεκαετίες, αρχίζοντας φυσικά από τα 90s!

Τίμησε και με το παραπάνω τη φανέλα των αγαπημένων του Ράπτορς, αλλά και των Νετς, των Σανς, των Μάτζικ, των Μάβερικς, των Γκρίζλις, των Κινγκς και των Χοκς.

After 22 years, Vince Carter has announced his retirement.

