Με την απόσυρση του Κάρτερ ο Τσάντλερ είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει αγωνιστεί κόντρα στον Τζόρνταν! (pic)

Ο Βινς Κάρτερ αποχαιρέτησε ένα παιχνίδι που έγραψε ιστορία και πρόσφερε σε αυτό όσο λίγοι. Μαζί με την ιστορία του, με την αποχώρηση του, αλλάζει και η ιστορία του μπάσκετ, αφού σε ένα ενδιαφέρον στοιχείο πλέον στην λίγκα έμεινε μόλις ένας παίκτης που να έχει αγωνιστεί κόντρα στον Τζόρνταν.

Ο Τάισον Τσάντλερ είναι ο μοναδικός πλέον ενεργός παίκτης που έχει βρεθεί στο ίδιο παρκέ με τον MJ και γίνεται αντιληπτό ότι η ιστορία αλλάζει και όσα συνέδεαν το ένδοξο παρελθόν με το παρόν είναι πλέον πολύ διαφορετικά.

Now that Vince Carter has retired, Tyson Chandler is the only active player to have played against Michael Jordan. pic.twitter.com/7KVOAuzj33

