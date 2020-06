«Υπόκλιση» Καλδερόν σε Κάρτερ (pic)

O σπουδαίος Βινς Κάρτερ αποχαιρέτησε την ενεργό δράση, αλλά σίγουρα πρόσφερε απίθανες στιγμές στους λάτρεις του ΝΒΑ.

Ο Χοσέ Καλδερόν ήταν συμπαίκτης με τον εκπληκτικό dunker τη σεζόν 2013-14 στο Ντάλας και μέσω ανάρτησης, αποθέωσε τον Vinsanity.

«Συγχαρητήρια για την εκπληκτική καριέρα σου Βινς Κάρτερ. Είχα την ευχαρίστηση να παίξω μαζί σου και εναντίον σου. Πάντα ήσουν άψογος. Σε ευχαριστώ», ήταν τα λόγια του πρώην Ισπανού γκαρντ.

Congratulations on an amazing career! @mrvincecarter15

Had the pleasure of playing vs you and with you! Always a class act!

Thank you!! #Vinsanity #HalfManHalfAmazing pic.twitter.com/QlDZjWwwy2

