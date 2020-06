Ο Γκριν δηλώνει ότι θα... επιστρέψει και το twitter τον «γλεντάει»! (pics)

Η φετινή σεζόν ήταν τραγική για τους Ουόριορς. Ένας συνδυασμός ατυχίας και κακού μπάσκετ, τους έφερε να είναι η χειρότερη ομάδα στην φετινή λίγκα και ήδη να κοιτούν την επόμενη ημέρα. Ο Στεφ Κάρι έσπασε το χέρι του και δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, ο Κλέι Τόμπσον ήταν σε φάση αποθεραπείας από πέρυσι και κάπως έτσι έμεινε ο Γκριν να προσπαθεί να δώσει ένα... βάρος στην ομάδα, που όμως δεν πέτυχε.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ήταν κακός και αναγκασμένος να προσπαθεί να συνηθίσει μια νέα κατάσταση που σίγουρα δεν έχει μάθει. Με αυτά τα δεδομένα ο Γκριν έκανε μια δήλωση: «Θα επιστρέψω στο να είμαι αυτός ο τύπος. Αφού όλοι φαίνεται να τον έχουν ξεχάσει».

Ο Γκριν θέλει να επιστρέψει προφανώς την καλή αγωνιστική εκδοχή του εαυτού του, αλλά αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις στο twitter δεν το πετυχαίνει ιδιαίτερα να πείσει τους οπαδούς.

draymond green is top 3 worst all star https://t.co/XcsFtGatEi — deluxe version (@prodkappa) June 25, 2020

@Money23Green promising a triple single next year! Hide your balls https://t.co/TfmPw7eR1N — Doatybreeze (@doatybreeze) June 25, 2020

Who?! Oh the guy that gets a triple single every game?! Oh alright you’re trash @Money23Green you ain’t nobody without Steph and Klay https://t.co/4yGY0lnWXv — Anonymous (@ItsChaple_) June 25, 2020

Lol be that guy??? when klay and curry are both coming back from injury too? @Money23Green bummm https://t.co/IpDCZjUkta — Call me “Ant” (@rlst_ant) June 25, 2020