Λέικερς: Ο Τζέι Αρ Σμιθ βασικός υποψήφιος για αντικαταστάτης του Μπράντλεϊ (pic)

Με το που έγινε γνωστό πως ο Έιβερι Μπράντλεϊ δεν θα ταξιδέψει με τους Λέικερς στο Ορλάντο για τα playoffs του NBA λόγω προβλήματος υγείας του 6χρονου γιου του, το πρώτο όνομα που βγήκε στον αφρό ως πιθανός αντικαταστάτης είναι αυτό του Τζέι Αρ Σμιθ. Ο 33χρονος φόργουορντ που έχει αγωνιστεί στο πρόσφατο παρελθόν μαζί με τον ΛεΜπρόν στους Καβαλίερς, είναι σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ο βασικός υποψήφιος για να παίξει στους «λιμνάνθρωπους» και να διεκδικήσει τον τίτλο με τον «Βασιλιά».

Free agent guard JR Smith has emerged as a leading candidate to replace Avery Bradley on the Lakers roster, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2020