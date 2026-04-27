O Άιμε Ουντόκα δεν απέκλεισε την πιθανότητα να παίξει ο Κέβιν Ντουράντ στο Game 5 κόντρα στους Λέικερς.

Οι Ρόκετς κατάφεραν να μείνουν... ζωντανοί και με πειστική εμφάνιση επικράτησαν με 115-96 των Λέικερς, μειώνοντας σε 3-1 και στέλνοντας τη σειρά ξανά στο Λος Άντζελες.

Η μεγάλη απουσία του Χιούστον μέχρι τώρα στη σειρά ακούει στο όνομα Κέβιν Ντουράντ, αφού ο σταρ των Ρόκερς έχει αγωνιστεί μόνο στο Game 2. Δεν μπόρεσε να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του ούτε στο 4ο παιχνίδι.

Παρόλο αυτά υπάρχει πιθανότητα να προλάβει το Game 5 κόντρα στους λιμνάνθρωπους. Όπως ανέφερε και ο head coach, Άιμε Ουντόκα η κατάσταση του κρίνεται ματς με ματς και παραμένει αμφίβολος. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο πέμπτο ματς.

Οι Ρόκετς πάνε για τη μεγάλη ανατροπή και αν επιστρέψει ο Ντουράντ οι πιθανότητες θα αυξηθούν.