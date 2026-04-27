O Tζέι Τζέι Ρέντικ έδωσε κάποιες πληροφορίες για την επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Ρόκετς αρνήθηκαν να… τελειώσουν πρόωρα τη σειρά και με πειστική εμφάνιση επικράτησαν με 115-96 των Λέικερς, μειώνοντας σε 3-1 και στέλνοντας τη σειρά ξανά στο Λος Άντζελες.

Oι λιμνάνθρωποι έπαιξαν σε άλλο ένα ματς χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος λείπει πολύ από την ομάδα, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού (θλάση στον οπίσθιο μηριαίο).

O head coach των λιμνάνθρωπων, Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε για τον Σλοβένο και παραδέχτηκε πως προοδεύει η κατάσταση του. «Συνεχίζει να κάνει κάποια πράγματα στο γήπεδο. Μπόρεσε να κινηθεί λίγο σήμερα στο γήπεδο. Οπότε προοδεύει, αλλά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για κάποιο χρονοδιάγραμμα ή κάτι τέτοιο».