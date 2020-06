Λέικερς: Έτσι ξεκίνησαν τα τεστ για τον κορονοϊό (pic)

Όπως ανέφερε ο Μπραντ Τέρνερ από τους «Los Angeles Times» οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και το σταφ που θα βρεθεί στο Ορλάντο για το restart του ΝΒΑ ξεκίνησαν τα τεστ για τον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα όλοι όσοι κλήθηκαν και θα κληθούν να περάσουν το τεστ, χρειάζονται πέντε λεπτά για να το ολοκληρώσουν. Και γίνεται τόσο από τη μύτη, όσο και από τον λάρυγγα.

Sources: Lakers began mandatory COVID-19 testing today at team facility. The swab test lasted about 5 minutes and it was 2 through the nose and 1 through the throat.

— Brad Turner (@BA_Turner) June 23, 2020