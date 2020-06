Αντετοκούνμπο - Νικς: Η Νέα Υόρκη θέλει Κιντ για να... δελεάσει τον Γιάννη! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τηλεφωνήσει στον Κιντ πριν αυτός απολυθεί από τα... ελάφια τον Γενάρη του 2018 και προσφέρθηκε να τον... βοηθήσει να μείνει στον πάγκο της ομάδας!

«Κόουτς αυτό δεν είναι σωστό αυτό που πρόκειται να γίνει. Τι μπορώ να κάνω; Θα τηλεφωνήσω στους ιδιοκτήτες, θα τηλεφωνήσω στον ατζέντη μου!», φέρεται να είχε πει ο Έλληνας σταρ στον πρώην head coach του Μιλγουόκι.

Kidd says Antetokounmpo replied, "'What can I do? I'll call the owners, I'll call my agent."

Kidd said he told him, "There's nothing you can do. All you can do is tell the truth. That's it."

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) January 23, 2018