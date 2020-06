Τα playoffs της αγγλικής League 2 ξεκινούν απόψε.

Η Νόρθαμπτον θα αντιμετωπίσει την Τσέλτεναμ και την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από «κοντά» ο Σακίλ Ο' Νιλ.

Οι εξέδρες έχουν γεμίσει με φωτογραφίες φίλων της ομάδας της Νορθάμπτον μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η φωτογραφία του «Shaq».

